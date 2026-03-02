Daleko ispred konkurencije! Televizija Pink i tokom prethodna tri dana APSOLUTNO DOMINANTNA

Televizija Pink je tokom petka i subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 16 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Vanredno ubacivanje – 17 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 28 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 35 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 27 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 33 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 17 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina. Sa blizu 1.000.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su 4. emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 17 odsto televizijskog auditorijuma

Novo vikend jutro je sa više od 1.100.000 gledalaca bilo 2. najgledanija emisija u danu i apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – blizu 700.000 gledalaca

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića nakon plenarnog sastanka tokom zvanične posete Kazahstanu – 18 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: S.M.