UBEDLJIVO ISPRED KONKURENCIJE: TV Pink i ove srede najgledanija (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina,i među gledaocima sa teritorije Beograda, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina,među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina,kao i među urbanom populacijom

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Paparazzo lov je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.Bošković

