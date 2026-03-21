'NAJZAHTEVNIJI PRENOS POLITIČKOG SKUPA U ISTORIJI SRPSKIH TELEVIZIJA!' Željko Mitrović čestitao i najavio bonuse produkciji TV Pink: Na ovome mogu da nam pozavide BBC, FOX, CNN, RTL...(FOTO)

Skup Srpske napredne stranke koji je održan u Beogradskoj areni obeležio je i jedan od tehnički najzahtevnijih televizijskih prenosa u domaćoj medijskoj industriji. Događaj je realizovan uz visoki produkcijski standard, a prenos je, prema rečima direktora i vlasnika Pink Media Group, Željko Mitrović, bio najkomplikovaniji projekat koji je televizija do sada izvela.

Naime, direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je na društvenim mrežama javno čestitao ekipi televizije Pink, ističući obim i zahtevnost celokupne realizacije.

Kako je Mitrović naveo, u prenosu iz Beogradske arene učestvovalo je čak 400 članova produkcije, uz angažovanje tri reportažna vozila i čak 19 dronova, što je omogućilo spektakularne kadrove i dinamičnu realizaciju događaja.

- Čestitam produkciji televizije Pink, na najzahtevnijem i najkomplikovanijem prenosu u istoriji srpskih televizija! Svaka čast Pinkovci moji! Na ovakvom prenosu mogu da nam pozavide BBC, FOX, CNN,RTL…..U realizaciji je učestvovalo 400 Pinkovaca, tri reportažna auta i 19 dronova! P.S.Bonusi za moje spartance odmah večeras! - napisao je Mitrović na društvenoj mreži Instagram.

Prenos iz Arene bio je osmišljen kao veliki televizijski spektakl, sa složenom scenografijom, brojnim kamerama na terenu i iz vazduha, kao i koordinacijom velikog broja tehničkih timova.

Ovakva realizacija još jednom je pokazala produkcijski kapacitet sistema koji stoji iza televizije Pink, ali i ambiciju da se veliki politički događaji predstave u formatu nalik velikim svetskim televizijskim spektaklima.

Autor: D.Bošković