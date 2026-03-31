VAŽNO! Željko Mitrović objavio kako će državljani BiH moći da prate SVE PINK TV KANALE: Objasnio sve do detalja

Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović objavio je na Instagramu važnu vest.

Naime, danas će zvanično, nakon 13 godina, biti prekinuta saradnja Pinka sa BH Telekomom.

S obzirom na veliku gledanost Pinkovih kanala u Bosni i Hercegovini Željko Mitrović je na Instagramu objavio na koji način građani te države mogu da gledaju svoj omiljeni program.

- VAŽNO! Za sve korisnike BH Telekoma, u Bosni i Hercegovini, koji će od ponoći ostati bez svih Pinkovih tv kanala! Od danas na Vašim telefonima, tabletima, SMART televizorima i Android box uređajima sve Pink TV kanale možete pratiti preuzimanjem aplikacije APOLLON. Korisničko ime i lozinku dobićete na veb stranici apollon.ba ili u prostorijama TV Pink BH na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo (UNITIC poslovni centar). Mesečna pretplata iznosi 8 KM, godišnja pretplata 70 KM, a box uređaj 70 KM. Sve cene su sa uračunatim porezom. Dodatne informacije možete dobiti u Sarajevu na broj telefona 033 954 954 - objavio je Mitrović.

Podsetimo, Mitrović je početkom dvehiljaditih dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje, a skoro je i poručio da religijska i politička opredeljenja ne smeju biti ispred interesa gledalaca.

