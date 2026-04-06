Najgledanija u Srbiji! Televizija Pink ponovo ispred konkurencije - opet na liderskoj poziciji

Televizija Pink je tokom petka i subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Gledanje snimaka je sa 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 17 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Pitanja novinara – 29 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 33 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 24 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Specijal – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, dok su među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina bile više nego tri puta gledanije od konkurencije. U periodu merenja gledanosti posle 2 ujutru, Pinkove zvezde pratilo je 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 28 odsto ženskog auditorijuma. Sa blizu 1.000.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa više od 800.000 gledalaca bilo 3. najgledanija emisija u danu i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na gradilištu EXPO 2027 – 18 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: S.M.