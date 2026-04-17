ČETVRTAK OBOJEN U RUŽIČASTO: Televizija Pink nastavlja dominaciju, i dalje smo najgledaniji

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Emisija Elita 9: Pitanja gledalaca je sa 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama
Elita 9: Gledanje snimaka – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom prazničnih dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera
Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik
Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je gostovanje predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić u Novom jutru
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena
Autor: Marija Radić