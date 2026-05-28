I U DANU ZA NAMA BILI SMO NAJGLEDANIJI! Televizija Pink nastavlja da dominira na medijskom nebu

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog Servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina... među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Kurban Bajram ručak - 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 17 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja gledalaca - 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Emisija Paparazzo lov je sa 15 odsto ženskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro - 16 odsto televizijskog auditorijuma

Potpisivanje investicionog sporazuma Kine i Srbije – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Predsednik Aleksandar Vučić odgovara na pitanja novinara tokom zvanične posete Kini – 18 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: A.A.