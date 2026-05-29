TUGA U DOMU VLASNIKA PINKA! ŽELJKO MITROVIĆ SE OPROSTIO OD SVOJE MEJSI: Pre ili kasnije opet ćemo biti svi na okupu (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, objavio je emotivan video na svom Instagram profilu kojim je rastužio i raznežio brojne pratioce.

Na snimku se vidi kako se igra sa svojom mezimicom Mejsi, psom za kog je porodica Mitrović bila izuzetno vezana, a koji je uginuo. Mala Mejsi je u porodici Mitrović provela gotovo 6 godina i zajedno sa Lusi bila je stalni član porodice.

Uz dirljive kadrove, Mitrović je podelio i potresnu poruku oproštaja koja je mnoge ostavila bez reči.

Ta mala bića, nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti, a čaroliju koju nam daju nikada nećemo dovoljno ceniti, poštovati i uzvratiti! Neka nam je spokojna naša Mejsi, gde god da je sada, a ja lično duboko verujem da ćemo se sresti opet, jer vreme i njegova ograničenost je zapravo glavni faktor sveopšteg životnog besmisla i nas ljudi i tih predivnih malih bića! Pre ili kasnije opet ćemo biti svi na okupu! Volimo te draga naša Mejsi! - napisao je Mitrović.

Milica Mitrović se takođe oglasila na društvenim mrežama i saopštila vest koja je sve njene pratioce duboko dirnula.

Uz snimak sačinjen od niza fotografija koje beleže najlepše trenutke koje su provele zajedno, Milica je uputila poslednji, emotivni pozdrav svojoj mezimici, ne krijući bol zbog gubitka.

-Moja Mejsi, moj mejson, moja Mejsicka, moja ljubav. Hvala ti za najdivnijih 6 godina. Zauvek ćeš biti u mom srcu uz mene. Kuća će biti tiha bez tvojih koraka, bez pogleda kojim si me pratila i bez tvoje male njuškice koja je uvek tražila ljubav i bila spremna za nestašluke. Ostavila si ogromnu prazninu koju niko nikada neće moći da zameni. Hvala ti za svaku sekundu ljubavi, vernosti i sreće koju si mi dala. Volim te beskrajno, moja Mejsi - zaključila je Milica.

Ovaj dirljiv oproštaj naišao je na brojne reakcije podrške njenih pratilaca koji su joj u komentarima pružali utehu i delili reči saosećanja u teškim trenucima.

