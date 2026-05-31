EMOTIVNO U TEATRU ODEON! Željko Mitrović proslavio rođendan sa decom bez roditeljskog staranja: Tradicija čiste ljubavi koja traje duže od dve decenije!

Direktor i vlasnik Pink media grupe prosavio je svoj rođendan danas u teatru Odeon sa mališanima bez roditeljskog staranja.

Željko je i ove godine zajedno sa mališanima iz Zvečanske kojima nesebično pomaže i sa kojima se druži više od 21 godine organizova o zajedničku proslavu rođendana.

" Ja mislim da ovo znači i meni i njima zato što meni lično nije moguće da svima njima čestitam rošđendan pa sam njihov rođendan priredio u jedna naš zajednički ", rekao je Mitrović.

Svi mališani dobili su poklon. Željko je dodao i to da je odlučio da ove godine svoj deci udvostruči novogodišnji džeparac što će kako kaže posebno da ih obraduje.

Pored poklona Teatar Odeon priredio je i specijalni program nakog kojeg je za mališane organizovana i žurka.

Čestiteke su samo pljuštale, a sva deca su uz veliki osmeh na licu uzvraćala čestitke Željku Mitorviću koji je ovaj dan njima učinio veoma srećnim i radosnim.

" Ja mislim da sam im bar malo ulepšao dan, svaki trenutak u mladsoti i detinjstvu koji se učini da bude bolji i srećniji utiče na stvaranje buduće ličnosti", rekao je Mitrović.

