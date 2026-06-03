NEMOJTE DA JE MRZITE, TO JE NAJVAŽNIJE Željko Mitrović helikopterom sleteo u Trebinje i pomogao petočlanoj porodici: Goranu uručio 5.000 maraka, a reči koje im je uputio DIREKTNO GAĐAJU U SRCE! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, još jednom je pokazao svoju ogromnu humanost i spremnost da reaguje munjevito kada je najteže.

Čim je čuo za potresnu priču o samohranom ocu Goranu, koji se potpuno sam bori i brine o četvoro male dece nakon što ih je majka napustila, Željko Mitrović seo je u helikopter i odleteo pravo u Trebinje kako bi lično promenio sudbinu ove hrabre porodice.

Iza krševitih hercegovačkih planina krije se bolna sudbina porodice Ribar

Za samohranog oca Gorana iz Trebinja i njegovo četvoro dece sve je krenulo nizbrdo kada se zla sudbina poigrala njihovim životima. Marija, Vasilije, Jovana i najmlađi Bogdan, koji ima zdravstvene poteškoće, odrastaju bez majke. Ona ih je napustila i osnovala drugu porodicu, što je ovim mališanima izuzetno teško palo.

Ipak, u "gradu sunca" sunce je konačno obasjalo ovu porodicu, i to dolaskom Željka Mitrovića koji je u njihove živote doleteo helikopterom, sa poklonima u rukama i velikom novčanom pomoći.

- Gorane, ja sam inače posebno osetljiv na samohrane majke i samohrane očeve. Ti se sam, koliko vidim, boriš sa četvoro dece. Nemoj, inače, da ih učiš da mrze majku, to je najvažnije. Evo ti mala pomoć, ovde imaš 5.000 maraka. Nadam se da ih učiš da budu uvek nasmejani i radosni, to je najvažnije. Ja sam za Trebinje posebno vezan i osetljiv jer sam ovde služio vojsku – rekao je Željko Mitrović ocu Goranu tokom izuzetno emotivnog susreta.

Najmlađeg sina majka ostavila sa samo godinu dana, stariji je budući košarkaš

Vidno potrešen i zahvalan, otac Goran je Željku ispričao kroz kakve je golgote prolazio sa decom, ističući da su se mnogo puta selili.

- Troje dece je rođeno u Kotoru, a ovaj najmlađi, Bogdan, rođen je ovde. Majka ih je napustila kada je on imao samo godinu i mesec dana. On ima malo problema u razvoju, ali hvala Bogu ide na bolje. Ovaj stariji sin je budući košarkaš, stalno trenira – ispričao je hrabri otac.

Reči zahvalnosti nisu krili ni sami mališani, koji nisu mogli da skinu osmeh sa lica zbog pristiglih poklona i iznenađenja koje im je priređeno.

Zahvaljujem se Vama i Željku, stvarno nemam reči – poručio je stariji sin Vasilije, dok je najmlađa ćerka kroz osmeh na licu dodala da je jako srećna i da je sve predivno.

Velika akcija se nastavlja: Pinkov helikopter leti dalje da pomogne najugroženijima

Ova poseta Trebinju zapravo je samo početak jedne velike humanitarne akcije koju je pokrenuo vlasnik Pink medijske grupe, a koja obuhvata pomoć porodicama sa obe strane entitetske linije.

- Imamo deset familija u ovoj turi kojima ćemo pomoći – pet u Republici Srpskoj i pet u Federaciji BiH. Tako da nas helikopter već čeka, idemo dalje, a vama neka je sa srećom – poručio je Mitrović porodici Ribar pre nego što je poleteo ka novoj misiji.

Ružne i teške dane porodica Ribar sada definitivno ostavlja iza sebe. Humani gest Željka Mitrovića za samohranog oca Gorana i njegovo četvoro dece predstavlja novi, lepši i sigurniji početak. Vođen iskrenom željom da promeni živote onima kojima je to najpotrebnije, prvi čovek Pinka nastavlja svoj put i uskoro će još jednoj ugroženoj porodici omogućiti dostojanstven život i sigurnu budućnost.

Autor: D.S.