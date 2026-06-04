DOMINACIJA SE NASTAVLJA: Televizija Pink najgledanija je i ove srede

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Pitanja gledalaca – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:
Paparazzo lov – 16 odsto ženskog auditorijuma
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera
Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik
Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: Marija Radić