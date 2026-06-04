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DOMINACIJA SE NASTAVLJA: Televizija Pink najgledanija je i ove srede

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović/Pink.rs

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Paparazzo lov – 16 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Foto: TV Pink

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Foto: Promo

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Marija Radić

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