NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA TV PINK: Brnabić, Dačić i Dajković biće gosti Verice Bradić

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O tome ko je i zašto pokušao da od predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Tivtu napravi crnu ovcu, a on postao zvezda samita EU o Zapadnom Balkanu, večeras govore gosti Verice Bradić:

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova

Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: Pink.rs