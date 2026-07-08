ZVANIČNO NAJGLEDANIJA: Televizija Pink ponovo ubedljivo ispred konkurencije (FOTO)

Televizija Pink je i tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Igra istine – 13 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Žurka – 14 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Pinkov zabavni program bio je vaš izbor:

Milionski auditorijum pratio je najgledaniju late night emisiju Ami G Show

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.