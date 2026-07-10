SVI SMO MI SRBI, ALI SAMO JE JEDAN TESLA!' Željko Mitrović emotivnom porukom čestitao rođendan velikom naučniku: 'Uvek si tu i uvek ćeš biti među nama' Najavio i filmsko ostvarenje u čast genija (FOTO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, čestitao je rođendan Nikoli Tesli emotivnom porukom na društvenim mrežama, uz zajedničku fotografiju i najavu velikog filmskog projekta posvećenog jednom od najvećih naučnika svih vremena.

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, obeležio je rođendan jednog od najvećih svetskih naučnika, Nikole Tesle, emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Mitrović je uz zajedničku fotografiju sa Teslom, nastalu uz pomoć savremene tehnologije, uputio snažnu poruku i odao počast geniju čija su otkrića zauvek promenila svet.

Svi smo mi Srbi, ali samo je jedan Tesla! Srećan 170. rođendan, dragi Nikola, uvek si tu i uvek ćeš biti među nama, gde god da si sada! - napisao je Mitrović.

On je u nastavku objave otkrio i da ga u narednom periodu očekuje veliki filmski projekat.

P.S. U narednih 12 meseci biću koproducent sa američkim partnerima na snimanju filma "Tesla"! - poručio je direktor i vlasnik Pink Media Group.

Ispod objave su se, u velikom broju nizali komentari Mitrovićevih pratilaca, koji su se pridružili čestitkama u čast Nikole Tesle, jednog od najvećih umova u istoriji nauke, dok je najava filma posebno zaintrigirala mnoge.

Autor: D.B.