DOMINACIJA SE NASTAVLJA: I ovog vikenda TV PINK je bila najgledanija

Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina... i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina... među gledaocima sa teritorije Beograda.. kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 13 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 24 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Premijera: Vikend specijal je sa blizu 900.000 gledalaca bila 6. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je bilo apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – blizu 700.000 gledalaca

Intervju za RTV Pink sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem povodom početka rada portala ’Ko si bre ti’ – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u obilasku završnih radova na deonici gornje i donje Sinkovce

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Iva Besarabić