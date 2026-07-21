Televizija Pink i najgledaniji rijaliti na ovim prostorima ELITA 9 su još jednom ispisali istoriju! Superfinalna noć oborila je sve rekorde gledanosti

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila apsolutno najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Televizija Pink i najgledaniji rijaliti na ovim prostorima ELITA 9 su još jednom ispisali istoriju! Spektakularnu završnicu ELITE 9 juče je netremice pratio ceo region, a noć puna preokreta i velikih iznenađenja donela je i pobednicu najuzbudljivije sezone do sada – Staniju Dobrojević.

Kada je reč o gledanosti u superfinalnoj noći, televizija Pink bila je neprikosnoveni lider u odnosu na sve komercijalne emitere, ali i Javni servis Srbije. U ovoj neverovatnoj noći, u periodu merenja gledanosti od 21 čas do 2 ujutru, uz televiziju Pink i ELITU 9 bilo je 27 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 32 odsto ženske publike. Sa skoro 1.000.000 gledalaca Superfinale ELITE 9 bilo je apsolutno najgledanija emisija u danu na svim televizijama!

Sa čak 27 odsto udela u gledanosti, superfinale ELITE 9 je u periodu od 21 čas do 2 časa ujutru bilo gledanije skoro duplo nego svi formati emitovani na svim ostalim televizijama sa nacionalnom frekvencijom u ovom vremenskom intervalu zajedno. Osim u totalu, televizija Pink je tokom superfinala ELITE 9 bila gledanija od svih televizija i u posebnim grupama gledalaca: finalnu noć najgledanijeg rijalitija od 21 čas do 2 časa ujutru pratilo je 26 odsto publike sa teritorije Beograda..... 21 odsto gledalaca iz prestonice starosti od 15 do 49 godina.... i 23 odsto urbane populacije!

Superfinale ELITE 8 bilo je neprikosnoveno u kategoriji ženske publike. Sa 32 odsto ženske publike u periodu od 21 čas do 2 ujutru, televizija Pink je bila skoro tri puta gledanija od Javnog servisa Srbije i svih preostalih televizija sa nacionalnom frekvencijom zajedno! Superfinale ELITE 9 pratilo je 35 odsto ženske publike starije od 35 godina... 30 odsto žena starosti od 35 do 64 godina... kao i 34 odsto ženske publike starije od 25 godina.

U prilog tome da je ELITA 9 oborila sve rekorde, govori i činjenica je da je gledanost superfinalne noći rasla iz sata u sat. Od 21 do 22 časa uz ELITU 9 bilo je 20 odsto televizijskog auditorijuma... od 22 do 23 časa 24 odsto televizijskog auditorijuma, od 23 časa do ponoći 26 odsto televizijskog auditorijuma, od ponoći do 1 ujutru 35 odsto televizijskog auditorijuma i od jedan do dva ujutru 39 odsto televizijskog auditorijuma.

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u obilasku radova na mostu preko Velike Morave, kao i obilazak regionalnog trening centra u Svilajncu

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarila je serija Klopka ljubavi

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Pink.rs