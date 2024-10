Nije ni svestan šta je uradio! Bajden ovim pokopao Kamalu baš kada je davala 'završnu reč' u Vašingtonu, Tramp je to jedva dočekao (VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden izjavio je nešto što bi moglo da značajno utiče na motivaciju republikanskih pristalica da masovno glasaju za stranačkog kandidata Donalda Trampa i to baš u danu kada su bivši šef Bele kuće i demokratska rivalka Kamala Haris držali važne mitinge u završnici kampanje za izbore 5. novembra.

Uoči Kamalinog sinoćnjeg obraćanju sa Nacionalnog mola u Vašingonu, dok se u pozadini videla osvetljena Bela kuća, koje je trebalo da bude "završna reč" Haris u kojoj ona sumira poruke biračima, Bajden je imao Zum video konferenciju sa demokratskim glasačima.

Tokom nje pomenut je i komičar koji je na Trampovom mitingu u nedelju u njujorškom "Medison skver gardenu" ispričao rasističke šale, uključujući i onu o Portoriku kao "plutajućem ostrvu đubreta", što je izazvalo besne reakcije američkih poznatih ličnosti, kao i republikanskih i demokratskih zvaničnika, portorikanskog porekla.

Trampov predizborni štab se odmah distancirao od komičara, a sam Tramp je na Foks njuzu kazao da "nema pojma" ko je taj čovek.

- Nikada ga nisam sreo, nikada nisam čuo za njega i ne želim da čujem za njega - kazao je Tramp.

Bajden je tokom Zum poziva sa pristalicama demokrata kazao da su Portorikanci "dobri, pristojni, časni ljudi".

- Jedino đubre koje vidim da pluta su njegove (Trampove) pristalice... njegova, njegova demonizacija latinosa je beskrupulozna - kazao je Bajden.

Foks njuz je, čim se pojavio Bajdenov snimak, podsetio da je Trampova neuspela demokratska rivalka na izborima 2016. Hilari Klinton, nekadašnja prva dama SAD i bivša šefica Stejt departmenta, za pristalice republikanskog kandidata tokom te kampanje rekla da pola njih potiče iz "hrpe jada".

Tramp je do kraja te kampanje ponavljao šta je Hilari rekla i dobio izbore.

Sada je odmah reagovao Bajden poručivši da se "đubre" koje je pomenuo tokom Zum poziva odnosilo na "retoriku mržnje", a ne na Trampove priistalice.

Ubrzo je i Bela kuća objavila transkript tog poziva u kojem je piše da je Bajden rekao "Jedino đubre koje vidim da pluta je od njegovog (Trampovog) pristalice" ("The only garbage I see floating out there is his supporter's”) i gde je korišćen apostrof iza imenice u jednini u funkciji posesiva kako bi se pokazalo da se misli samo na komičara, a ne na sve Trampove pristalice.

Ipak, već je bilo kasno, pošto je Tramp obavešten o tome šta je Bajden rekao dok je sinoć držao govor u Alentaunu u Pensilvaniji, jednoj od sedam saveznih država koje su ključne za ishod izbora.

Republikanski kandidat je odmah podsetio pristalice da ih je Hilari pre osam godina nazvala "jadom".

- Đubre je, ja mislim, gore od toga, zar ne? Ali, molim vas da mu oprostite, jer ne zna šta priča, kazao je Tramp o Bajdenu.

Tramp je nakon mitinga nastavio na istu temu, napisavši u postu na svojoj društvenoj mreži Trut soušal da Kamala "vodi kampanju mržnje".

- Ona je provela celu nedelju upoređujući svoje političke protivnike sa najzlobnijim masovnim ubicama u istoriji. A sada, povrh svega, Džo Bajden naziva naše pristalice "đubretom". Ne možeš da vodiš Ameriku ako ne voliš američki narod - napisao je Tramp.

On je potom poslao i mejl republikanskim glasačima u kojem je naveo da je "pokvareni Kamalin šef Džo Bajden" nazvao sve njegove pristalice "đubretom".

- On se obraćao vama! Oni mogu da vas danas nazivaju đubretom, ALI ZA NEDELJU DANA MI ĆEMO BITI TI KOJI ĆE SE POSLEDNJI SMEJATI! - poručio je velikim slovima Tramp u tom mejlu, prenosi BBC.

Haris je u govoru u Vašingtonu apelovala na Amerikance da ispišu novo poglavlje za svoju zemlju i odbace haos i podele koje donosi Tramp, u okviru govora koji je njena kampanja predstavila kao "završnu reč" biračima.

Demokratska kandidatkinja za predsednika upozorila je da Tramp žudi da ima "moć bez kontrole".

Kamala je govor održala na istom mestu odakle se Tramp, tada odlazeći predsednik SAD, obratio okupljenim pristalicama, pre njihovog upada u zgradu Kongresa na Kapitol Hilu 6. januara 2021.

- On je neko ko je nestabilan, opsednut osvetom, obuzet potrebom da se žali i neko ko želi da ostvari moć bez kontrole - poručila je Haris na mitingu, tačno nedelju dana pre nego što Amerikanci izlaze na birališta u okviru najdramatičnijih izbora u modernoj istoriji Amerike.

Autor: Dalibor Stankov