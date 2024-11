Jovana Jeremić uživo iz Vašingtona: Otkrila zašto je Bela kuća pod barikadama

Voditeljka TV Pink Jovana Jeremić u najnovijem uključenju iz Amerike javila se iz Vašingtona.

Jovana se nalazi u SAD-u odakle gledaoce Pink televizije izveštava o najnovijim dešavanjima kada su u pitanju američki izbori.

Jovana se javila iz Vašingtona, gde je trenutno oko 7 sati i otkrila da se Bela kuća nalazi pod barikadama jer se svi plaše haosa koji bi mogao da nastane na dan izbora, 5. novembra.

- U svim anketama Kamala Haris vodi, ceo Holivud je stao uz nju - kazala je Jovana i rekla da ćemo videti šta će se desiti nakon objave rezultata.

Izborni dan u Sjedinjenim Državama je 5. novembar, a stručnjaci upozoravaju da bi na konačne rezultate moglo da se čeka danima.

Podsetimo, Jovana je najavila eksluzivu, te otkrila da i će pored informativnih uključenja i ozbiljnih intervjua sa političkim zvaničnicima sveta imati svoj lični rijaliti koji će se zvati 'Keeping up with JJ' pored projekta 'Live from America with JJ' ( Uživo iz amerike sa JJ).

U rijalitiju 'Keeping up with JJ' publika će imati priliku da vidi kako će izgledati život Jovane Jeremić u Americi kada se kamere ugase, da li će se snaći, da li će sresti Donalda Trampa, hoće li početi da radi za njega i da li će se naći u njegovom avionu.

Autor: Marija Radić