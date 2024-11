Tramp u Pensilvaniji poručio: Neko bi morao da puca kroz lažne medije da bi me pogodio, ne smeta mi to toliko

Bivši predsednik SAD i kandidat republikanaca na predstojećim izborima Donald Tramp danas je pred pristalicama u Pensilvaniji, govoreći o neprobojnom staklu koje ga je okruživalo dok je govorio, primetio da je na skupu bilo i dosta predstavnika, kako je rekao, ''lažnih vesti'', kao i da bi bilo potrebno da se puca kroz te predstavnike ''lažnih vesti'' da bi bio pogođen, što mu, kako je dodao, ''ne bi mnogo smetalo''.

''Imam ovo parče stakla ovde, ali sve što ovde imamo su lažne vesti (fake news), zar ne? I da bi me pogodio, neko bi morao da puca kroz lažne vesti. I to mi ne smeta toliko'', rekao je Tramp, kako je preneo Bi-Bi-Si.

U 90-minutnom govoru na skupu dva dana pre održavanja američkih predsedničkih izbora zakazanih za utorak, Tramp je primetio da postoje praznine u staklenim panelima oko njega, preneo je Rojters.

Tramp je proveo znatan deo svog govora napadajući medije na mitingu, u jednom trenutku gestikulirajući prema TV kamerama, navodi Rojters.

"ABC, to je ABC, lažne vesti, CBS, ABC, NBC. To su, to su, po meni, po mom mišljenju, to su ozbiljno korumpirani ljudi", istakao je Tramp.

pročitajte još Pristalice bivšeg predsednika Moralesa uzele za taoce više od 200 vojnika: Haos u Boliviji

Autor: Marija Radić