USIJANJE PRED DAN ODLUKE: Tramp obilazi tri države, Kamala je u Pensilvaniji - Završnica preizborne kampanje

Bivši američki predsednik i republikanski predsednički kandidat Donald Tramp i potpredsednica SAD i demokratski predsednički kandidat Kamala Haris održaće danas, poslednjeg dana predizborne kampanje, nekoliko mitinga, a oboje će se obratiti na skupovima u Pensilvaniji, koja se smatra ključnom za određivanje ishoda izbora.

Haris će danas prvo boraviti u Pensilvaniji, saveznoj državi koja se smatra ključnom za određivanje ishoda predsedničkih izbora, preneo je AP.

Najavljeno je da će posetiti gradove u Pensilvaniji u kojima živi radnička klasa, uključujući Alentaun.

Haris će zatim kasno uveče održati miting u Filadelfiji na kojem će učestvovati pevačica Lejdi Gaga i voditeljka Opra Vinfri.

Bitter rivals Kamala Harris and Donald Trump embark on a final frenzied campaign blitz with both hitting must-win Pennsylvania on the last day of a tight and volatile US presidential election campaignhttps://t.co/JxusIlP8Hr