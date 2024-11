OGLASIO SE TRAMP NA DAN IZBORA: Poslao važnu poruku

Republikanski kandidat za predsednika SAD Donald Tramp oglasio se na platformi Iks i poslao snažnu poruku američkim građanima.

- Sada je zvanično DAN IZBORA! Ovo će biti najvažniji dan u američkoj istoriji. Entuzijazam birača je ogroman jer ljudi žele da Ameriku ponovo učine velikom. To znači da će redovi biti dugi! Treba da date svoj glas bez obzira koliko dugo čekali. OSTANITE U REDU! Radikalne komunističke demokrate žele da se spakujete i idete kući. Zajedno ćemo ostvariti ogromnu pobedu i UČINITI AMERIKU PONOVNO VELIKOM - napisao je Tramp na platformi Iks.

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.



Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!



I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…