TRAMP POSLE GLASANJA: Uveren sam u pobedu, neće biti tesno

Donald Tramp glasao je na Floridi na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama u pratnji supruge Melanije posle čega se obratio medijima.

On je uveren u pobedu, čak smatra da "će biti ubedljiva pobeda koja neće biti ni tesna".

Former US president votes at polling station in Palm Beach with wife Melania Trump



