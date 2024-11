TOTALNO LUDILO KOD TRAMPA NA IMANJU: Mreže se usijale od selifija, tu je i Ilon Mask sa sinom, brojni političari i poznati

Sin bivšeg predsednika Brazila Žaira Bolsonara, Eduardo Bolsonaro i britanski desničar Najdžel Faraž samo su neki od istaknutih stranih političara i javnih ličnosti koji prate izbore za predsednika Sjedinjenih Američkih Država u Mar-a-Lagu, imanju Donalda Trampa u Floridi.

Bolsonaro je na društvenoj mreži X postavio fotografiju sa Donaldom Trampom mlađim i tvrdi da je navijao za kandidata Republikanske partije na izborima "u dobrom društvu". Istovremeno, Faraž takođe objavljuje sadržaje iz Mar-a-Laga na društvenim mrežama.

Pored njih dvoje, u Mar-a-Lagu su i milijarder Ilon Mask, koji je došao sa jednim od svojih jedanaestoro dece, i bivši reporter televizije Foks njuz Taker Karlson.

- Gem, set, meč - napisao je Mask na društvenoj mreži X.

