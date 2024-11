OVO JE NOVA TRAMPOVA MINISTARKA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST! Njena biografija izazvala BES - 'Bila je potpuno nesposobna, odvela sam je i UBILA'

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp izabrao je guvernerku Južne Dakote Kristi Noem za državnog sekretara za unutrašnju bezbednost.

Noem, koju su smatrali potencijalnom Trampovom potpredsednicom, trenutno služi drugi četvorogodišnji mandat na mestu guvernera Južne Dakote nakon ubedljive pobede 2022. Na nacionalnom nivou postala je poznata nakon što je odbila da uvede obavezno nošenje maske u svojoj saveznoj državi tokom pandemije Covid-19.

On će sada voditi Odeljenje za unutrašnju bezbednost, zaduženo za pitanja poput zaštite granica, imigracije, odgovora države na katastrofe i obaveštajna pitanja.

U aprilu ove godine našla se na udaru kritika zbog dela svojih memoara "Nema povratka: Istina o tome šta nije u redu sa politikom i kako pokrećemo Ameriku napred", u kom piše da je pucala i ubila svog 14-mesečnog psa, oštrodlaku ptičarku Cvrčak, koju je "mrzela" jer nije mogla da se dresira i ponašala se agresivno.

Noem je, kako je sama objasnila, psa dresirala da lovi fazane i odvela je na polje sa starijim psima. Nadala se, kaže, da će ga to smiriti i disciplinovati, ali se pokazalo da se "Cvrčak zabavlja više nego ikada u životu".

- Dok smo se vraćali kući iz lova, stala sam da razgovaram sa porodicom, a Cvrčak je izašla iz mog kamiona, napala i ubila nekoliko njihovih pilića, a zatim pokušala da me ugrize. Izvinila sam se žrtvama, ispisala im ček za životinje koje su uginule i pomogle da se otarasim leševa Sve to vreme je pas "pucao" od ponosa, bila je nemoguća za dresiranje. Odvela sam je do šljunkare i ubila - napisala je Kristi.

Ali to nije bilo sve. Noem je takođe napisala da je njena porodica nekada posedovala "gadnu i zlobnu" kozu koja je volela da juri njenu decu. Odlučila je da i nju ubije.

- Koza je preživela prvi hitac, pa sam se vratila do kamiona, uzela još metaka i ponovo je upucala - hvali se guvernerka Južne Dakote u knjizi, a prenosi AP njuz.

Sve je ovo napisala, kaže, kako bi "pokazala spremnost da uradi sve što je teško, neuredno i ružno, ako se mora uraditi isto". Ali njeno priznanje naišlo je na negativne komentare i salvu osuda na društvenim mrežama.



Autor: Jovana Nerić