U ovim teškim vremenima zbog pandemije virusa Covid-19, možemo da vidimo mane i boljke u društvu, ali ipak među nama postoje ljudi koji vraćaju veru u bolje sutra. Miloš je vlasnik pekare u Zemunu, koja onima koji u vanrednom stanju nemaju novca, daje besplatne sendviče i pice. Svojim nesebičnim i ljubaznim delom, Miloš je postao jedan od nominovanih za nagradu „Heroji Beograda“, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija