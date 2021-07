ISPOVEST PRETUČENOG DEČAKA NIKOLE SA KiM: Udarali su me i šutirali po glavi, pokidali lanac s krstićem i gazili ga! MALIŠAN IMA JEZIVE POVREDE!

Maleni Nikola Perić, koga su nepoznati napadači, za koje se veruje da su Albanci, pretukli večeras u selu Gojbulja nadomak Vučitrna, primljen je u Kliničko – bolnički centar u Severnoj Mitrovici, a nakon saniranja zadobijenih povreda, zadržan je radi dalje opservacije.

Sa vidnim povredama iznad oka, podlivima i posekotinama na rukama i nogama, Nikola je za Kosovo onlajn rekao da je napadnut od grupe dečaka, starijih od sebe, bez ikakvog razloga.

„Igrali sam fudbal sa svojom braćom i drugarima, a onda su mi prišli neki dečaci i napali me bez ikakvog razloga. Počeli su da me udaraju, a kada sam ja krenuo da bežim, sustigli su me i oborili na zemlju. Onda su me udarali i šutirali po glavi, telu, pokidali su mi i zlatni lanac na kojem je bio krstić i gazili su ga po zemlji. Nisam mogao da vidim ko me je tačno napao“, vidno uznemiren i uplašen, govorio je Nikola.

Da je poslednji napad i prebijanje trinaestogodišnjeg Nikole Perića samo logični sled događaja onog što se dešava u poslednje vreme u Gojbulji smatra i njegov stric Aleksandar Perić.

Oskrnavili su nam crkvu, oštetili groblje

„Život Srba u Gojbulji je veoma težak i mogu slobodno da kažem da se ovako nešto i očekivalo od Albanaca koji svakodnevno provociraju. Oskrnavili su nam crkvu, oštetili groblje, gotovo svakodnevno napadaju dolaze u selo da provociraju, a najčešće je na meti škola gde su i Nikolu napali, kada je sa svojim drugovima igrao fudbal“, kaže Perić.

On smatra da određenu krivicu za napade koji se dešavaju ima i Kosovska policije koja, kako kaže, ne radi svoj posao kako treba.

„Danas su posle pola sata od kad smo ih pozvali, došli na lice mesta, iako je Vučitrn blizu. Gotovo uvek kažu da nisu ništa videli, ne mogu da nađu ko je to uradio, a danas su za ovaj napad na Nikoli rekli da je u pitanju dečija tuča. Ovo nije dečija tuča, to su momci znatno stariji i veći od njega, i napali su ga bez razloga što ne može da bude dečija tuča“, poručuje Perić.

Prema njegovom mišljenju, cilj učestalih napada Albanaca na preostale Srbe u Gojbulji je da ih zaplaše i primoraju da im prodaju svoju imovinu i napuste svoja vekovna ognjišta.

„Cilj im je da nas nateraju da im prodamo svoja imanja, da napustimo selo, ali mislim da neće uspeti u toj nameri“, kategoričan je Aleksandar Perić.