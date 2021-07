Ministar Vulin članovima Nezavisnog sindikata policije: Nije uniforma sama po sebi autoritet, vi je činite vrednom i važnom!

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja dana Nezavisnog sindikata policije, istakavši da je njegov osnovni cilj kao ministra unutrašnjih poslova da svaki njegov pripadnik bude zbrinut i zadovoljan uslovima rada.

"Otkako sam dobio tu veliku čast da budem na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, od tada do danas, verujem da znate da smo uveli nove oblike osiguranja za naše pripadnike, verujem da znate da smo značajno povećali obim nagrađivanja, uz moju poruku načelnicima da to mora da oseti običan čovek, običan policajac. Dobijamo i nove uniforme, jer svaki policajac mora da izgleda dostojanstveno i da uživa ugled.

Dakle, sve se obnavlja, ja očekujem da ćemo do kraja godine imati i još jedno povećanje plata. Sve se obnavlja, ali nije ovo razlog zašto ste vi postali policajci. Vi ste postali policajci zato što ste želeli da pomažete ljudima sa kojima živite, zato što ste hteli da na sebe primite da budete borci za pravdu. Zato što nepravda boli svakog čoveka i kada vide vas na ulici, naši građani i svako dete mora da se oseća sigurnije i bolje, mora da se oseti bezbedno, mora da vam veruje, mora da vas voli, a to se zaslužuje, to ne može da se naredi. Nije uniforma sama po sebi autoritet, vi je činite vrednom i važnom. Ja sam vam zbog toga zahvalan i zato osećam čast jer se nalazim na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Ministar Vulin, posebno se zahvalio i obratio gostima iz regiona uz poruku da naše policije moraju da rade zajedno i da sarađuju, jer to itekako čine i kriminalci koji ne poznaju ni veru, ni naciju.

"Vi ste policajci, ne treba da vas dele političari, mi političari umemo da se posvađamo, ali kriminalci se nikada ne svađaju između naših država, zato i vi nikada ne smete da se svađate, vi morate da budete tu uvek jedni za druge, vi morate da zaštitite svakog građanina iz svih naših zemalja, vi morate da budete jači od kriminalaca. Ni mnogo moćniji političari od mene nisu uspeli da naprave jedinstvenu Evropu bez granica, ali kriminalci, napravili su zajednicu bez i jedne granice i ograde. Oni rade sasvim slobodno, zato vi morate da budete blizu jedni drugima i zahvaljujem se svim gostima iz regiona koji su tu da vas podrže i siguran sam da ćete i vi njima vratiti dobrim, kao što su i oni danas zadužili vas dobrim", poručio je ministar Vulin na proslavi dana Nezavisnog sindikata policije.

Predsedavajući Predsedništva Nezavisnog sindikata policije Velimir Lukić istako je da je ministar Vulin prijatelj i saradnik sindikata kome je iskreno stalo da svaki pripadnik policije bude zbrinut i zadovoljan.

"Lepo je videti punu salu članova Nezavisnog sindikata policije, lepo je videti ministra i predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova na našoj proslavi, što dokazuje da u njima nikada nećemo imati protivnika, već uvek iskrenog saradnika za rešavanje svih naših problema", kazao je Lukić.

Nezavisni sindikat policije pružio je punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu u borbi protiv kriminala.

"Ovu priliku koristim da podržim ministra u borbi protiv kriminala, a pogotovo da očistimo naše redove i da među nama više ne budu oni koji to ne zaslužuju. Posebno se zahvaljujem ministru Vulinu koji je u proteklom periodu novčano nagradio sve vatrogasce, oni to svojim radom zaista zaslužuju", poručio je Velimir Lukić obraćajući se članovima Nezavisnog sindikata policije.