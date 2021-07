TUGA! Preminula devojčica Petra iz Niša! Dugo se borila sa tumorom na mozgu! Roditelji zamolili da na sahrani nema suza!

Petra Vještica iz Niša od druge godine bolovala je od tumora na mozgu. Od 2017. operisana je pet puta. Posle poslednjeg pokušaja lečenja u Istanbulu u Srbiju se vratila u teškom stanju. Skoro godinu dana provela je na kiseoniku, sklopljenih očiju i nesvesna svoje nesreće. U aprilu, nakon godina borbe, njeno srce prestalo je da kuca - tiho i daleko od očiju javnosti.

Preminula je u bolnici u Nišu, na kiseoniku i sa mamom pored sebe. Lekari su, rekla je Marina Adamović, pokretač Banke dobročinstva, pokušavali da je skinu sa aparata, ali bez uspeha. Dugo se pripremala za san u koji je utonula posle gotovo godinu dana kome.

Informaciju o njenoj smrti, tišoj od borbe koju su vodili i građani i javne ličnosti, potvrdila nam je upravo Marina, koristeći iste reči.

- Pa, zato što su sve vreme bili po bolnici, to je bilo tako tiho, tiho... - rekla je u razgovoru za Telegraf.rs.

Prethodno, u junu prošle godine, Marina nam je govorila o tome da se za Petrino lečenje i dalje prikuplja novac, te da se roditelji nadaju odlasku u Sijetl, gde bi se bitka sa tumorom nastavila. Rekla nam je da su se iz Istanbula vratili bez nade i da je dete već tada mesec dana bilo u komi.

- Slošilo joj se dok je još bila u Turskoj. U Nišu nije bila na lečenju, nego na održavanju. Dešavalo se da se malo povrati, ali je bila nesvesna - rekla nam je.

Seća se i da je roditeljima bilo najteže kada su čuli da spasa nema.

- Najteže je bilo kada je doktorka u Beogradu direktno kazala ocu da je retko koje dete preživelo sa tom dijagnozom. Tada su krenuli za Tursku i borili se - seća se dodajući da roditelji sada žele da sačuvaju uspomenu.

Slično su naveli u Fejsbuk objavi na koju su korisnici odgovorili ljubavlju, postavljajući srca.

- Jedanaestog aprila u 3 ujutru srce naše Petrice je prestalo da kuca. Ponosni smo i blagosloveni što smo baš mi njeni mama, tata i bata i što je baš ona naša ćerka i mala sestra. Naučila nas je šta je bezuslovna beskrajna ljubav, šta je to sreća, šta znači zaista biti dobar, plemenit, saosećajan i svemu lepom od čega je satkana... Pokazala nam je kako izgleda biti istinski hrabar, borben i zašto se ona zove Petra (stena) - naveli su roditelji objavljujući tužnu vest.

Uz podatke o sahrani, istakli su da se održava u vreme epidemije korona virusa, te da ne bi voleli da iko bude ugrožen.

- Zbog pandemije korona virusa, želimo da se rizik širenja virusa, zbog okupljanja većeg broja ljudi, svede na minimum, jer nikako ne želimo da neko iza ovoga pati i bude ugrožen, to nikome ne treba. Znamo da ste sa nama u mislima i srcu sada, budite i sutra, kao što ste bili i sve vreme njenog lečenja. Budite sutra u to vreme u vama najbližoj crkvi, a ako vam to ipak nije dovoljno, budite sa nama na groblju.

Ponesite jedan cvet i sveću, a umesto skupih buketa, venaca i aranžmana uplatite novac Nurdor-u, uplatite deci koja su korisnici u Fondaciji Budi Human, posaljite humanitarni sms. Budite slobodni da obučete bluzu sa nekim junacima iz crtanih koje voli - Frozen, Patrolne šape, Maša i meda, Mini i Pata. Najviše voli sica (srca) i volela bih da u komentaru ostavite srca za nju, bez suza i saučešća, jer mi znamo i osećamo sve vreme da saučestvujete sa nama u svemu, kao i sada u tuzi što je otišla... Hvala svima na svemu. Hvala od srca - navedeno je u objavi na Fejsbuk stranici Protiv Petrinog tumora.