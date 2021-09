OVO JE PREVIŠE! Pogledajte šta se pojavilo na Fejsbuk profilu Ivana Tasovca nakon što je umro! NEVERICA!

Ivan Tasovac (55), direktor Beogradske filharmonije, preminuo je večeras u svom domu u Beogradu oko 21 sat, a odmah nakon ove tužne informacije njegovi prijatelji počeli su da se opraštaju od Tasovca na društvenim mrežama.

Mnogi su ostali u šoku nakon ove informacije, a na profilu Ivana Tasovca na Fejsbuku pojavio se status jednog od njegovih prijatelja koji je sve obavestio da je direktor Beogradske filharmonije preminuo.

Odmah su počeli da se ređaju komentari i poruke saučešća, a primetno je da su svi ostali u neverici. "Ovo je previše" - glasi jedan od komentara uz emotikon koji plače.

Podestimo, Ivan Tasovac je 1966. godine u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao klavir na Konzervatorijumu “Petar Ilјič Čajkovski” u Moskvi, u klasi profesora Sergeja Dorenjskog. U dvanaestoj godini debitovao je kao pijanista sa orkestrima Beogradske i Zagrebačke filharmonije. Tokom profesionalne pijanističke karijere nastupao je kao solista i sa orkestrima u Italiji, Švajcarskoj, Španiji, Irskoj, SAD, Rusiji, Belgiji, bivšim jugoslovenskim republikama i drugim zemlјama.

Bio je direktor Beogradske filharmonije od marta 2001. do septembra 2013. godine. Za to vreme, Filharmonija je postala “jedan od vodećih evropskih orkestara” (Independent), “kultni srpski orkestar” (Financial Times), “najuspešnija kulturna institucija u Srbiji” (Jutarnji list, Zagreb) i “najjače PR oružje Srbije” (Kvällsposten, Malmö).

Na poziciji ministra kulture i informisanja Republike Srbije nalazio se od septembra 2013. do avgusta 2016. godine.