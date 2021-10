ŠOKANTNO OTKRIĆE! DELOVI POLICIJE I SNS PLANIRALI HAPŠENJE ANDREJA VUČIĆA: Sve su maske pale, više nema dileme da je spreman DRŽAVNI UDAR!

Vrh policije po kontrolom tadašnjeg ministra Nebojše Stefanovića uz podršku stranih službi pripremale su hapšenje Andreja Vučića, brata predsednika Srbije, što je trebalo da bude uvertira za državni udar i rušenje Aleksandra Vučića.

Srpski telegraf otrkiva sve detalje plana koji je za cilj imao urušavanje države i svrgavanja legitnmo izabrane vlasti. Sve maske pale su kada su bivša državna sekretarka u MUP-u Dijana Hrkalović, načelnik Odeljenja za narkotike beogradske policije Slobodan Milenković i inspektor Dušan Mitić, odbili poligrafsko ispitivanje u vezi sa famoznom aferom "Jovanjica" zbog koje je uhapšen Predrag Koluvija. O planiranom rušenju države predsednika je izvestio ministar policije Aleksandar Vulin koji je potvrdio da su delovi MUP-a radili protiv države Srbije te da je jasno da je postojala sprega delova bivših čelnika MUP-a sa centrima moći u inostranstvu.

POTRAGA ZA BROJEVIMA

Izvori Srpskog telegrafa preciziraju da su Milenković (koji je tada bio šef SSIM služba za specijalne istražne metode kako glasi zvaničan naziv službe koja se bavi praćenjem) i Dejan Kovačević bivši načelnik UKP 2019. lično insistirali da se u Koluvijinom telefonu nađu brojevi Aleksandra i Andreja Vučića.

Dodaju da je ekipa u kojoj su bili visoki funkcioneri SNS i pripadnici MUP na visokim pozicijama pre Koluvije Vučića istraživala na sve moguće načine, tražeći bilo kakvu mrlju, bilo šta što bi im poslužilo u rušenje vlasti:

RASPAKIVANJE TELEFONA

Sve snage, potom su usmerene ka Koluviji. Raspakovan je njegov telefon, vervotano je, kažu upućeni, pokušano da se dodaje ili briše nešto iz mobilnog. Zabeleženo je i da je bilo pokušaja da se ovom telefonu pristupi daljinski. Brzinski su prešli na fabrikovanje dokaza. Prvi korak je obrada telefona:

Upućeni tvrde da je Koluvijin telefon čak četiri puta veštačen.

Treća naredba za treće veštačenje stigla je 22. 1. 2020 imala je isti cilj: Potragu za imenima koja bi se povezala sa nekim iz Vučićeve porodice. Zahtevano je meta veštačenje što zapravo znači traženje glasovnih poruka, audio video zapisa. Poslednja, četvrta naredba za dopunsko veštačenje bila je 3. februara, ni ona kao ni sve prethodne im nije donela uspeh - objašnjavaju izvori Srpskog telegrafa.

Sve analitika i podaci iz telefona su po Kovačevićevom naređenju dosatvljena Slađani Petrović načelnici odeljenja za analitiku u UKP koja ih potom dosatvljala ministru.

Izvori upućeni u istrage ističu da ukoliko je postojala namera da se Koluviji dokažu optužbe za drogu, čudi to što je uhapšen pre nego što je završena akcija praćenja i utvrđivanje kome je ta droga bila namenjana, ko je krajni kupac.

Inače, prema Zakonu o krivičnom postupku MUP je obavezan da pozove advokate i da telefone osumnjičenih otvore tek kada su i oni prisutni

Važan podatak je da policija ima poruke koje je Milenković pisao veštaku. Pitao ga je da li je izvukao imenik iz servrera. - Samo mu je to bilo važno. Ali, server je kriptovan i nisu mogli da izvuku šta su hteli. Međutim, sa servera su mogle da se ubacuju poruke. A u server je pokušavano da se uđe tokom tri meseca, što je utvrdila forenzika - ispričali su izvori. Pomenuta ekipa iz vrha policije pokušala je da svoj naum otvori preko servera koji je Koluvija imao u Jovanjici. Tri meseca posle hapšenja policija je otišla u Jovanjcu da kontroliše serever, da pokuašju da izvuku ili da ubace neke podatke, poruke... Dejan Milenković, šef za praćenje, tražio je da se hard disk obriše, tvrdeći da samo on sme da raspolaže sa tako važnim podacima. Međutim sve podatke dostavljao je Stefanoviću i Dekiju Kovačeviću.

- To je bio početak. Neviđeno je da ministra prekinete da biste mu dodali telefon da ga obavestite o takvom slučaju. Ovakvi događaju prekidaju se samo kada su u pitanju zaista važni dodagđaji, poput elementarnih katastrofa, stradanja policijaca... - objašnjavaju upućeni sagovrnici Srpskog telegrafa.

Najjači od Londona do Istanbula!

U vreme šefovanja MUP-a Nebojša Stefanović predstavljao se kao strah i trepet. Čak je kako tvrdi izvor državnom tužiocu Zagorki Dolovac i pretio da će je smeniti. - Nebojšin plan bio je da Drecun nasledi tužioca Mladena Nenadića, tužioca za organizovani kriminal, koji je imao problema sa srcem. Čak su išli dotle da su po medijima plasirali laži i afere, pripremajući teren da Nenadića izbace iz tužilaštva. Inače, Drecun koji je bio zamenik tužioca bio je na vezi sa ministrom. Indikativno je i to što je on dobio slučaj Koluvija, što mu je bio prvi veliki slučaj- pričaju izvori. Dodaju da je Stefanović u jednom trenutku Dolovčevoj čak rekao: - Najači sam od Londona do Istanbula. Za 24 sata mogu da uništim svakog čoveka. Ovu rečenicu ministar je kažu i često izgovarao i pred nekim policijskim inspektorima kojim je želeo da demonstrira svoju moć.