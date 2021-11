'PREŽIVEO SAM RAT I HAG, ALI KORONU JEDVA!' Bivši pukovnik progovorio o teškoj borbi!

Šljivančanin kaže da nije bio vakcinisan, ne zato što veruje u teorije zavere, već zato što su mu lekari rekli da pričeka zbog srčane bolesti koju je dobio u zatvoru, piše "Srpski telegraf".

- Kad je došlo vreme da se vakcinišem, otišao sam na pregled i tad su ustanovili da imam koronu. Nisam to ni znao, nisam imao simptome. Išao sam nekoliko dana ranije na svadbu, nisam mogao da odbijem poziv i eto. Tog dana su mi dali lek, snimili pluća i ja sam otišao kući - priča pukovnik.

Bitna za dah

Usledio je poziv iz bolnice:

- Zovu me, kažu, snimci pokazuju da su mi pluća zahvaćena i da moram da se vratim u bolnicu. Pitao sam da prenoćim kod kuće i sutra sam se javio u KBC Bežanijska kosa.

Šljivančanin priča da su ga odmah smestili u šok-sobu.

- Čim sam došao u bolnicu, dali su mi kolica, nisu mi dali peške da idem. Direktorka (bolnice) Marija je odmah rekla da moram u šok-sobu i tu sam bio devet dana. Saturacija se spustila na 88, stalno su kontrolisali i dok nije prešla 93, nisam mogao sam da dišem. Infuzije sam primao svaki čas - priča Šljivančanin.

Medicinski radnici su heroji

S druge strane, dodaje, ne postoje reči kojima bi mogao da opiše požrtvovanost medicinskih radnika. - Lekari i medicinske sestre se herojski bore, ne boje se ničega, a preopterećeni su. Znate li koliko ljudi dođe u šok-sobu u toku dana? Ako je svuda, kao u bolnici na Bežanijskoj kosi, onda svaka čast. Savetujem građanima da se vakcinišu i slušaju savete lekara - poručuje Šljivančanin posle svega. Gledao je, navodi, ljude u krevetu pored njegovog kako se bore, koji ne mogu sami da dišu. - Tamo u šok-sobi sam video da oni vakcinisani sve to drugačije podnose u odnosu na one koji nisu vakcinisani. To je opasna bolest - kaže Šljivančanin, koji je iz šok-sobe prebačen na odeljenje, gde je proveo još 20 dana.