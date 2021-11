'VREĐALI SU ME PRED SINOM!' Čedomir Jovanović izneo sve detalje incidenta u Surčinu!

Predsednik Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je, povodom incidenta na aerodromu "Nikola Tesla", da se sve desilo kada je došao na aerodrom da dočeka sina Mihajla, koji je iz Velike Britanije došao da sa porodicom proslavi slavu.

Jovanović je ispričao da su oni kao porodica veoma vezani i da održavaju tradiciju da se za slavu okupe i zajedno idu u crkvu.

"Sin je hteo da me iznenadi, organizovao se i pronašao je dva i po dana da dođe i provede slavu sa nama. Sinoć mi se javio iz Amsterdama i rekao da je za sat vremena na aerodromu u Surčinu, da dođem po njega i da ćemo biti zajedno za slavu", ispričao je Jovanović.

Dodao je da seo u kola iznajmljena od rent-a-kara i došao na aerodrom, pet minuta pre nego što je sin sleteo.

"Kada smo posle 10 minuta izašli iz zgrade na pešackom prelazu je pored nas prosao auto, a momci iz njega su me kroz otvorene prozore vređali, misleći da su heroji zbog toga što su me izvređali pred detetom. Onda sam prišao svojim kolima i video zadnju tablicu koja visi na jednom šrafu, svu izlomljenu. Pokušao sam nekako da rešim to da Mihajlo ne vidi, a on je gledao auto sa druge strane i rekao da je neko i tamo polomio tablicu", ispričao je Jovanović i dodao da je auto bio išutiran.

"Nemam ja tu nikoga da tužim, da se žalim. Uostalom, oni su sami pozvali policiju, ja sam ostao do četiri sata ujutru, nije bilo ništa od večere. Mihajla sam poslao taksijem kući, a ja sam čekao da oni odrade svoj posao i oni su to uradili", rekao je Jovanović.

Dodao je i da nijednom roditelju ne želi da prolazi kroz ono kroz šta je on sinoć prošao.