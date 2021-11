MRKONJIĆ KRITIČNO: Popuštaju svi organi! Lekari mu se bore za život!

Političaru Milutinu Mrkonjiću (79), za čiji život se lekari Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" bore od prošle nedelje, popuštaju svi organi, uprkos terapiji i intenzivnim naporima lekara.

Kako pišu "Novosti", pored ozbiljnih kardiovaskularnih problema, među kojima je najozbiljnije popuštanje srčanog mišića, Mrkonjić ima velikih zdravstvenih problema i sa plućima i jetrom.

On je krajem prošle sedmice baš zbog popuštanja srčanog mišića i posledičnog nedostatka kiseonika priključen na respirator, ali to, bar zasad, nije dovelo do bilo kakvog poboljšanja njegovog zdravstvenog stanja.

Izvor pomenutog medija iz Instituta "Dedinje" kaže da je u stanju u kakvom se nalazi Mrkonjić nemoguće davati bilo kakve prognoze.