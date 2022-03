BROJ KOJI DONOSI SMRT! Zajednički je za Prvi i Drugi svetski, ali i za rat u Ukrajini! Čuveni numerolog rešava misteriju, šta se krije iza svega?

Broj 68 dobija se kada se saberu datumi početka Prvog i Drugog svestkog rata, ali i početka Ruske vojne operacije na Ukrajinu. Šta se krije iza svega i koliko je ovaj broj magičan objasnio nam je numerolog Stefan Dragojlović.

Dragojlović kaže da se sabiranjem brojeva 6 i 8 dobija broj 14 koji je kako je naglasio - karmički broj. Napominje da taj broj obično donosi puno smrti, jer kako kaže, gde je karma tu su i posledice.

Prvi svetski rat, jeste taj broj 68, znam i za to od ranije, koji se provlači kroz Drugi svestki rat i 6 i 8 u zbiru je 14, a to je karmički broj. Obično donosi puno smrti ili puno smrtnih ishoda. Sve gde je karma, vezuje se za neki uzrok ili posledicu. Taj karmički deo uvek to zahteva, posebno kada su ratovi, taj broj donosi veliki broj mrtvih. Obično taj broj 14 kada saberemo, 1 + 4 je 5, a 5 je simbol šake, simbol ruku, simbol čoveka, zvezde, mračnih tih nekih energija, smrti, ali to je prvi milenijum - govori nam Stefan.

Ipak, Dragojlović je optimističan s obzirom na to da živimo u drugom milenijumu i u godinu sa tri dvojke. Napominje da je dvojka simbol mira i diplomatije, ali i da će doći do Trećeg svetskog rata, do duše, ekonomskog.

Mi sada živimo u drugom milenijumu, u 2022. godini, puno dvojki ima i dvojka je negde često dobra, jer je dvojka simbol mira, diplomatije. Ja sve mislim da će vremenom doći do dogovora, naravno da će posledice biti katastrofalne. Jeste to na neki način Treći svetski rat između Amerike i Rusije, ali ne u toj meri da ratuje ceo svet, nego više u tom diplomatskom nivou, na nivou sankcija, kazni. Jedinica je samovolja i tu često dolazi do mrtvih, to je ego. A dvojka je materijalni svet, zemlja, novac, ekonomija... Tako da će biti Treći svestki rat, ali kroz ekonomiju, ne u smislu poginuća - dodao je Stefan.

Autor: S. K.