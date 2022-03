Vučević: Saglasnost Vlade za izgradnju mosta je preduslov za potpisivanje komercijalnog ugovora za most, ali i apliciranje za dozvole!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio da bi mogla da se pokrene procedura oko izgradnje četvrtog mosta ključ je potpisivanje komercijalnih ugovora.

On je odgovarajući na pitanja prilikom otvaranja prostorija Mesne zajednice u novosadskom naselju Sajlovo potvrdio da priča mora finansijski da se završi, da bi moglo dalje da se aplicira za dozvole.

Niko ne može da predvidi šta će se dešavati u narednom periodu

-Ono što je najvažnije za mene kao predstavnika Grada koji je obavezan da se bori za Novi Sad je da smo prošle nedelje na sednici Vlade dobili saglasnost za zaključenje komercijalnog ugovora. Mislim da smo u poslednjim sekundama uspeli da dobijemo i ugovorimo saglasnost za naš most. Ne znam šta će biti za dva ili 20 dana ili dva meseca, jer situacija je takva da ne može da se predvidi. Niko ne može da zna kakva će biti situacija sa tenderima, dobijamo neuporedivo veće cene u odnosu na projektovane – naglasio je Vučević i upozorio je da je užasan problem zbog cele situacije za izvođene radova na velikim investicijama.

Kao država i društvo smo pred velikim izazovima, nije Srbija izolovano ostrvo

-Žalili su mi se kada sam obilazio obdanište na Adicama kažu da armatura uopšte ne može da se nađe. Sve je poremećeno. Imamo problema oko tendera za atletsku stazu, non-stop nam stižu upiti, ne znam kako ćemo uopšte da odgovorimo. Ljudi moraju da razumeju da smo kao država i društvo pred velikim izazovima, Srbija ne može da se ponaša kao neko izolovano ostrvo i da nas se ne tiče šta se dešava u svetu. Da nas se ne tiče cena gasa, cena goriva, cena struje, da nas se ne tiče da neke fabrike otežano posluju. Budžet Grada dobro stoji, ali brine me sve to. Ne znam šta da radimo s toplanom, da li uopšte da radimo investiticiju ove godine. Imamo nekoliko opcija i dilema. Dobro je što smo potpisali i kolektivni ugovor sa sindikatima da ljudi imaju bolje uslove za rad. Nije to sve lako organizovati, misle lako je budžet isplanirati da 35 milijadi obezbediti, da pare stoje u nekom budžaku i da samo treba neko da ih izvadi – nabraja Vučević svu problematiku i izazove sa kojim se suočavaju zbog krize ko ja je nastala sukobima u Ukrajini.

Šokiran sam scenama izbezumljenih ljudi koji su puštali ludačke zvuke s telefona nekom na uvo, ali i napadima na novinarku na NS Uživo

Osvrćući se na sednicu u vezi usvajanja GUP-a Vučević ističe da mu je žao što je možda nešto propušteno zbog histerične atmosfere koja je napravljena.

-Šokiran sam tim scenama, tim izbezumljenim licima koja puštaju ludačke zvuke s telefona nekom na uvo. I to što su napali novinarku NS Uživo Ivonu, žao mi je što mnogi novinari ćute na to. Vama Žarko (Bogosavljević 021) hvala na tome, video da sam ste stali u zaštitu koleginici. I to hoću javno da kažem, koliko god se mi ne slagali ideološki i to dramatično hvala vam na tome. A vama gosopođo Karan ono što sam video na snimcima ništa niste radili, bukvalno nikoga niste provocirali, stajali ste na svom poslu – rekao je Vučević.

Biće rasprava o amandamina i nadam se da će biti kvalitetna, niko ne daje Grad investitorima u ruke kako se predstavlja

On je dodao da se ne može očekivati, kako da se razgovara o prigovorima i primedbama kada neko neće da razgovara.

-Ne znam šta je trebalo više, naravno da ostaju amandmani skupštine grada. To je nešto što je predviđeno procedurom. Dugo sam u politici i u opoziciji i u poziciji, ali zaista ovakvu histeriju nisam do sada nikada video. Kao dajemo investitorima Grad u ruke. Ne ne dajemo. Pa ko je lud da to radi. Pa ja sutra treba da živim u ovom gradu. Moja deca žive ovde, jedan studira, drugi ide u školu. Ali živim za to da Grad treba da se razvija, želim da se četvrti most izgradi. Ne da bi terao inat, već zato što nam treba, naši oci su ga predvideli, a dočekao sam da protiv mene puštaju krivičnu prijavu. A valjda je sudbina neimara da uvek budu napadani – zaključio je prvi čovek Novog Sada.