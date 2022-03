VESIĆ O DETALJIMA IZ MOMAČKOG ŽIVOTA: Ovako je osvojio suprugu Vanju!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić već dugi niz godina je u srećnom braku sa suprugom Vanjom Kostić, ali javnost nema priliku često da ih vidi zajedno.

Goran Vesić je sada prvi put otkrio pojedine detalje iz privatnog života i otkrio na koji način je upoznao suprugu.

- Suprugu sam upoznao na jednom seminaru. Sećam se da sam zapisao njenu adresu i kupio dve karte za pozorište. Poslao sam joj jednu kartu i buket cveća. Ako se ne varam, gledali smo "Hamleta". U svakom slučaju, bilo je "To be or not to be" ("Biti il' ne biti"). Na kraju je ispalo "to be" - ispričao je Vesić za Informer i dodao:

- Pre nego što sam upoznao suprugu, izlazio sam sa jednom devojkom. Izašli smo najpre u pozorište, pa onda u bioskop... I posle tri-četiri takva izlaska, kaže ona meni: "Kupila sam ti poklon". Uzela mi je jednu šolju sa porukom koja je glasila: "Just do it" ("Uradi to"). Poruka je bila jasna.

Inače, Vanja Kostić veoma je uspešna u svom poslu. Diplomirala je sa 22 godine, a sa 25 postala direktor brokerske kuće. Trenutno radi kao direktorka marketinga Fudbalskog kluba "Crvena zvezda", o čemu je svojevremeno i govorila za medije.

- To je klub koji obožavam odmalena, a sport pratim otkako znam za sebe. Malo ljudi može reći da radi posao koji voli, a ja sam jedna od njih - ispričala je Vesićeva supruga jednom prilikom.

Vanja je navela i koji je njen životni moto.

- Svet je onakav kakvim ga ti napraviš. Mislim da nije ni muški, ni ženski, već pripada svima. Uvek znam šta hoću, nikada ne odustanem od onoga što sam zacrtala, govorim ono što mislim. To mi nekada stvara probleme jer se lakše prihvataju osobe koje je moguće staviti u kalupe, koje ne izlaze iz svoje zone komfora i vode 'politiku nerazumevanja' - rekla je ona.