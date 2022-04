GDE ĆE TI DUŠA? 'Satima sam vozila do dečka kog sam upozala preko INTERNETA, a on me je BLOKIRAO čim sam stigla!' (VIDEO)

Devojka na Tik Toku, Kira Mekginiti, podelila je svoje iskustvo s upoznavanjem dečka s kojim je započela komunikaciju preko interneta.

Kako kaže, nadala se da postoji potencijal za vezu i da će se isplatiti vožnja automobilom dva i po sata do njega. Ali, kada je stigla, ostala je šokirana njegovom bezobzirnošću.

- Vozila sam se dva i po sata da se nađem s dečkom s kojim se dopisujem preko interneta poslednih mesec dana. Čim sam došla blokirao me na svim društvenim mrežama - rekla je Kira Mekginiti u svom videu.

Ispod videa je napisala da je to istinita priča i zamolila da je ne napadaju pitanjima zašto se vozila tako daleko do nekoga koga uopšte i ne poznaje. Ali, bez obzira na što je to napisala, ljudi su ju osudili zbog toga, pa su neki komentarisali i da je to pomalo očajnički potez. - Nemoj to više nikada da radiš - napisao joj je jedan korisnik Tik Toka. - Trebalo je da pustiš da muškarac dođe kod tebe - dodao je drugi.

Neki su ipak pružili više podrške i pisali joj komentare da im je žao što joj se to dogodilo i da je i bolje što je tako ispalo, jer očigledno nije dobar dečko. Uprkos tome što je doživela ružno odbijanje, i što joj je većina ljudi rekla da to ne radi ponovno, Kira je par dana kasnije u komentaru na tom istom videu napisala da je opet vozila satima da se nađe s jednim drugim dečkom i da je ovoga puta prošlo sjajno. Najavila je svojim pratiteljima i da će uskoro objaviti video o tome.

VIDEO MOŽETE POGLEDATI OVDE!

Autor: