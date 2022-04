LAJČAK: O registarskim TABLICAMA danas nije postignut DOGOVOR!

-Sporazum o registarskim tablicama danas nije postignut. Pozivam glavne pregovarače da se ponovo sastanu u narednim danima kako bi dogovorili dalje korake i nastavili razgovore o aktuelnim pitanjima. Očekujemo da se svi akteri uzdrže od akcija koje bi mogle da ugroze bezbednost na terenu – naveo je Lajčak na Tviteru.

No agreement has been reached on licence plates today.I invite Chief negotiators to meet again in coming days to agree on the way forward & continue discussions on other current issues.We expect all actors to refrain from actions,which could jeopardise the security on the ground. pic.twitter.com/kJjtXlpqTf