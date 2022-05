'BOMBARDOVAĆEMO BEOGRAD I UBITI VUČIĆA!' Dojave o bombama na čak 12 lokacija, stigla jeziva pretnja!

Nastavljaju se nikad gori pritisci na Srbiju zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Anonimne dojave o bombama poslate su na više lokacija u Beogradu, a uz njih se pojavila i direktna pretnja smrću predsedniku Aleksandru Vučiću.

Kako saznaje Informer, anonimna dojava o bombama na više lokacija u Beogradu stigla je policiji nešto pre 14 časova.

U mejlu koji je stigao navodi se da je ekspoziv postavljen na sledećim lokacijama:

- Beogradska tvrđava, Muzej Nikole Tesle, Big Rakovica tržni centar, Brankov most, Most na Adi, Most Gazela, Muzej Jugoslavije, Železnička stanica Novi Beograd, Železnička stanica Dunav, ruska ambasada, beloruska ambasada, Beo zoo vrt.

U anonimnoj dojavi takođe se navodi da su "zgroženi podrškom Srbije Rusiji. Srbija je odbila da osudi invaziju, a što je još gore, odbijaju da sankcionišu Rusiju i nastavljaju da lete za tu zemlju. Čak su pokušali i da profitiraju povećavajući broj letova za Rusiju. Nećemo prekinuti bombardovanje Beograda sve dok Er Srbija ne prekine letove za Rusiju. Ako ne prestanete, nećemo samo dići u vazduh vaše zgrade već ćemo ubiti Aleksandra Vučića".

Policija je na terenu i u toku je evakuacija na lokacijama spomenutim u mejlu.

Podsećamo, Srbija je osudila rusku agresiju u Ukrajini, ali nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji zbog čega svakodnevno trpimo ogromne pritiske.