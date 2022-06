OBRAĆANJE U 11 SATI UŽIVO NA PINK-u: Počeo sastanak predsednika Vučića sa predstavnicima 'Fijata' – koji zahtevi su na stolu?

Predstavnici radnika i sindikata kompanije "Stelantis", u čijem sastavu posluje kragujevačka fabrika "Fijat", sastaju se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na Andrićevom vencu. Na sastanku će biti reči o sudbini radnika "Fijatove" fabrike u Kragujevcu u tranzicionom periodu, do početka proizvodnje novog električnog automobila tokom 2024. godine. Posle sastanka predsednik Vučić će se obratiti javnosti. Prenos je od 11 sati na TV Pink.

Osmočlana delegacija, koju čine predstavnici radnika i sindikata, krenula je jutros oko pola 7 u Beograd.

Sastanku je prethodila petočasovna blokada auto-puta kod Centra "Sava" u sredu, koju su prekinuli nakon dogovora da ih predsednik Aleksandar Vučić danas primi na razgovor.

Do svega toga je doveo poziv kompanije "Stelantis" zaposlenima sredinom maja da se odluče za rad u inostranstvu ili otkaz uz socijalni program.

Potom su usledili i protesti, ali i pregovori s Vladom. Do rešenja se nije došlo. Sada se delegacija radnika i sindikalaca uzda u današnji sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

"Sve krupne odluke u ovoj državi se zaista donose na Andrićevom vencu. Očekujem da se i naše rešenje nađe tamo koje bi bilo prihvatljivo za sve aktere u ovoj priči, a naravno i za zaposlene u 'Fijatu'", kaže Saša Đorđević, predsednik Samostalnog sindikata FAS.

Naglašava i da se njihovi zahtevi dobro znaju od prvih dana.

"Mi nismo menjali zahteve uopšte, a od čega nećemo odustati. To je svakako iznalaženje nekog rešenja za sve one naše kolege koje bi prihvatile posao, kojima posao treba, a ne mogu da prihvate ova rešenje u smislu odlaska na rad u inostranstvo tokom dve godine ili uzimanju otpremnine. Znači, to da se naše rešenje", navodi Đorđević.

Druga stvar su, kako kaže, ranjive kategorije. "Da ih konačno definišemo, da znamo ko je sve u tim kategorijama i treće rešenje je visina otpremnina, koje bi jednostavno onoj kategoriji kojima je to najbliže mogla da bude prihvatljiva i zadovoljavajuća za njih i njihove porodice do nekog novog posla kako bi bili obezbeđeni", poručuje Đorđević.

Kada je reč o visini otpremnine, sindikalci kažu da se nadaju da će ona, umesto prvobitne od 220 evra po godini staža, biti 1.000 evra.

Podsećaju da je taj iznos bio veći i 2016. godine kada je "Fijat" ukinuo treću smenu i uz otpremninu otpustio više od 700 radnika.