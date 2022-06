Abazović se u Beogradu sastao sa ambasadorom SAD Hilom!

Uz objavljenu fotografiju susreta sa Hilom, Abazović je na Tviteru napisao:

- Prijateljski razgovor sa velikim poznavaocem političkih prilika na Zapadnom Balkanu. Nastavljamo intenzivnu saradnju sa našim glavnim spoljnopolitičkim partnerima

Abazović se juče po dolasku u prvu zvaničnu posetu Beogradu od preuzimanja funkcije premijera sastao sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije - predsednikkom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsednikom parlamenta Ivicom Dačićem.

Danas je Abazović imao sastanak sa patrijarhom srpskim Porfirijem i predstavnicima Privredne komore Srbije.

Friendly talks with the great connoisseur of the political circumstances in the Western Balkans, @usambserbia in Belgrade. 🇲🇪🤝🇺🇸



We continue having active cooperation with our main foreign policy partners. pic.twitter.com/n3R5J4YzRO