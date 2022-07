DRAMA U GRČKOJ: Srbinu pozlilo tokom izlaska iz mora!

Kako je u toku letnja sezona i veliki broj ljudi nalazi se na moru, odatle stižu i razne priče, od kojih su se neke završile dobro. Tu spada i iskustvo jednog Srbina iz Paralije, koje je podelio na jednoj grupi na Fejsbuku.

Naime, kako se navodi na Fejsbuk grupi Grčka info, sve se dogodilo pre nekih nedelju dana u Paraliji. Ivan je opisao kako je njegovom prijatelju pozlilo prilikom izlaska iz vode, legao je na pesak i povraćao, bio je skoro u nesvesnom stanju.

- Ja sam poslao njegovog sinčića, koji ima 13 godina po doktora. Mlada doktorka iz ordinacije Dr Stavros je stvarno brzo stigla i preduzela sve kako bi pomogla mom prijatelju. Jedan lokalac je u međuvremenu pozvao hitnu pomoć i oni su relativno brzo stigli. Hitno smo ga prevezli u Katerini. Ispostavilo se da je imao izliv krvi u mozak i morao je hitno da bude transportovan i operisan u Solunu. Srećom sve je prošlo kako treba i sve se dobro završilo - rekao je on.

Prema njegovim rečima, sin njegovog prijatelja ostao je u Paraliji, gde je jedna bakica ponudila da ga pričuva, a zajedno sa još jednom ženom obilazila je i tešila dečaka dok je njegov otac bio u bolnici.

Srbin je, prema rečima njegovog prijatelja Ivana, zbrinut na neurohirurgiji u Nišu i dobro se oseća.

On je želeo da sa članovima grupe podeli ovo iskustvo i zahvali svima koji su tog dana pomogli njegovom prijatelju.

- Najveću zahvalnost zaslužuje naš prijatelj Miloš koji je iako je vozio od Niša do Beograda i nazad, produžio dalje skroz do Soluna i dovezao nas sve do bolnice u Nišu. Takođe veliko hvala svima koji su me zvali i bili uz mene tokom svega - rekao je on.