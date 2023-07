Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group, oduševio je domaću javnost iniciranjem konvoja srpsko-američkog prijateljstva koji će, prema njegovoj najavi, počevši od ove godine svakog 28. jula defilovati glavnim ulicama srpske prestonice.

U razgovoru sa Gordanom Uzelac za "Nacionalni dnevnik" TV Pink, Mitrović je objasnio zbog čega je odlučio da slavi prijateljstvo Srbije i Sjedinjenih Američkih Država baš na ovaj dan.

- Danas je 105 godina tačno od razvijanja srpske zastave u celom Vašingtonu, na Beloj kući, na svim javnim institucijama i svim crkvama svih veroispovesti. To se desilo, zapravo, 28. jula 1918. godine, to je datum kada je 1914. Austrougarska objavila rat Srbiji. Predsednik Vilson je 1918. godine podigao zastavu u znak priznanja na jednoj nenormalnoj odvažnosti, hrabrosti srpskom nacionalnom biću, ja bih pre rekao Srbiji, zato što je Srbija tada, sa 4,2 miliona stanovnika, pružila otpor nadmoćnjiem neprijatelju koji je tada imao 52 miliona stanovnika. Srbija je tada izgubila 1,2 miliona, ili trećinu svog stanovništva, ali Amerika to tada nije zaboravila i davala je punu podršku. To je za mene bio trenutak kada su se pokrenuli najtopliji odnosi između SAD i Srbije - prisetio se Mitrović i nastavio:

- U periodu između Prvog i Drugog svetskog rata, ti odnosi su se razvijali. Ako se malo prisetimo i istorijiski izanaliziramo činjenice, predsednik Vilson je bio, inače, državni sekretar tada, a bio je veliki prijatelj sa Mihajlom Pupinom, koji je davao podršku i radio projekte kako bi se štitili ljudi od austrougarskih podmornica, kao i mnoge druge projekte... Srpsko-američko prijateljstvo je krenulo tada jednom putanjom. Imali smo zastoj devedesetih, kao što svi znamo, ali mislim da su došla vremena kada ćemo ponovo, sa našim američkim prijateljima, ovo prijateljstvo nastaviti da razvijamo tamo gde smo stali devedesetih.

Konvoj je, priznaje, njegova incijativa, koja će postati tradicija.

To je kolona prijateljstva, koja će na ovaj datum svake godine prošetati gradom. Zapravo, ovaj konvoj će se provozati gradom... To je moja inicijativa. Ne postoje neki razlozi, osim toga što smo mi, Srbi, skloni tome da zaboravljamo lepe stvari, a pamtimo ružne. Hajde da se prisetimo i nekih lepih stvari, a bilo ih je mnogo, zato mislim da to treba da postane tradicionalno. Srbija je stvarno lavovski iznela taj rat i imala možda najveći broj žrtava, tako da mislim da nije loše da se ponekad prisetimo nekih istorijskih dana koji su i u pozitivnom smislu oslikavali nekakve odnose koji su se možda nekada kasnije narušavali, ali nema razloga da svi ti odnosi uđu u fazu najboljih ikada - kaže Mitrović i zaključuje da bi na negovanju ovakvih prijateljstava trebalo da rade zapravo narodi, a ne isključivo i samo političari.

- Apsolutno mislim da to nije posao političara, mislim da je to posao građana, naroda. Ono što me ponekad zbuni - mnoge istorijske činjenice koje su dobre, lepe, mi smo vrlo skloni da ih šutnemo pod tepih i zaboravimo, da im ne posvetimo pažnju. Taj 28. jul u Americi je poseban datum i mislim da svakako zavređuje da ga obeležimo, pa bar i na ovakav način - rekao je Mitrović, koji je prodefilovao Beogradom u društvu proslavljenog muzičara Olivera Mandića.

Autor: D.T.