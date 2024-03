OTAC UBICA I SAMOUBICA MENJAO IME! Potpuno je PROMENIO IDENTITET, a suprugu ODVOJIO OD PORODICE?

Mladi supružnici Lav P. S. i Martina P. S. koji su izvršili samoubistvo skokom sa 17. sprata solitera u naselju Liman 2 u Novom Sadu, a prethodno ubili svoju decu, sahranjeni su prošle nedelje, i to na različitim lokacijama, očigledno po zahtevu Martinine porodice kada su rešili da njeno telo, kao i telo mališana sahrane odvojeno od njenog supruga, smatrajući da je upravo on glavni krivac koji je Martinu uvukao u kandže sekte.

- Sekte biraju svoje žrtve na osnovu njihovog života, najčešće su to mladi koji su u razvoju, ljudi sa porodičnim problemima ili mladi sa problematičnom prošlošću. Predstavljaju im se kao "spasitelji" i neka vrsta utehe, a onda ih emotivno vezuju za sebe i postepeno im kreiraju "sigurnu luku" u članovima sekte - kaže izvor.

Promenio ime i prezime

Za Lava i posle njegove sahrane, mnoga pitanja još uvek nisu naišla na odgovor, s obzirom na to da je na večni počinak ispraćen bez prisustva ijednog člana porodice, mnogi sa nestrpljenjem čekaju rezultate istrage koja će pokazati da li iza svega definitivno stoji sekta.

- On je očigledno želeo da se potpuno odvoji od svoje porodice. Lav je uzeo devojačko prezime svoje babe po majci, a i uopšte se ne zove tako, i ime je sam odabrao. Njegovi poznanici tvrde da je bio obrazovan, međutim, često je menjao poslove, a u poslednjoj firmi za koju je radio, izbegavao je kontakt sa ljudima - ističe izvor.

Naime, Martina je takođe godinama bila odvojena od svoje porodice, a njene komšije iz Bačkog Petrovca stoje iza toga da je sve počelo kada se sa 18 godina udala za Lava P. S. i otišla od kuće.

Mnogi su mislili da je u pitanju mladost i zaljubljenost, međutim, vremenom se sve više povlačila dok nije potpuno prekinula kontakt sa svima iz bliskog okruženja, kako kažu, ponašala se kao da joj je potpuno ispran mozak.

- Martina je bila normalna devojka, i cela njena porodica je malo povučenija, ali su dobri ljudi. Pet godina nisu već u kontaktu sa njom, našla je tog nekog, udala se i otišla, ponašala se kao da joj je isprao mozak, ko zna u šta je on uvukao i evo šta uradiše sad, ubiše i decu i sebe - ispričala je nedavno komšinica.

Manipulativna kontrola žrtve

Kako kaže naš izvor, ovde se najčešće radi o manipulativnoj kontroli žrtve, a da bi se to uspostavilo, potrebno je određeno vreme, nakon čega sledi kompletno odsecanje od bližnjih.

- Kada ih vrbuju postupaju kao najbolji prijatelji, zamenska porodica ili ljubavnici koji znaju šta je najbolje za njih, nakon čega sledi kompletno odsecanje od njihovih pravih prijatelja i porodice. Kada žrtva uđe u sektu u početku dobija neki benefit npr. sigurnost, novčana pomoć ili bilo šta što im je u datom trenutku preko potrebno, posle toga kreće rapidno iznuđavanje žrtve do krajnjih granica kada žrtva postaje potpuni član sekte i onda kreće da taj tip verovanja nameće kao jedini pravi - kaže sagovornik Kurira i navodi da zavisno od sekte, neki članovi satanističkih sekti mogu dobiti ekstremne zadatke koji se neretko završe velikom tragedijom, kao što je ova.

Dodatna ispitivanja

Da podsetimo, u petak 1. marta Novosađane je uznemirila vest da je dvoje supružnika, držeći se za ruke, izvršilo samoubistvo skokom sa 17. sprata solitera u ovom gradu. Međutim, njihovom identifikacijom, policija je otišla do mesta gde je ovaj par živeo, kada su ostali zatečeni prizorom, s obzirom na to da je tragedija time postala još veća. Naime, u dnevnoj sobi zatekli su beživotna tela dva dečaka prekrivena belim čaršavom, a prvi toksikološki rezultati obdukcije pokazali su da su u telu mališana pronađene određene supstance koje su mogle dovesti do njihove prerane smrti, a nadležno javno tužilaštvo zatražilo je potom posebne analize, s obzirom na to da su patolozi i toksikolozi zbunjeni prvim rezultatima analiza sa obdukcije nesrećne dece. - Pronađene su određene supstance, ali su patolozi i toksikolozi zbunjeni i još ništa nije gotovo. Deca su definitivno preminula od posledica trovanja, ali još uvek nije utvrđeno da li su od supstanca koje su im nađene u organizmu namerno otrovana, ili su se mališani slučajno sami otrovali. Rade se dodatna ispitivanja dokle god se ne utvrdi tačan uzrok smrti - ističe sagovornik.