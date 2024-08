U Beogradu radovi u 2 velike ulice: Savska zatvorena do novembra, a evo kako će to uticati na gradski prevoz

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji tramvajske pruge i kontaktne mreže u ul. Savska, na delu od Savskog trga do ul. Nikolaja Kravcova (smer ka Sajmu), koje će izvoditi OJ „Elektrograđevinska operativa“, u periodu od subote 03.08.2024. do 01.11.2024. doći će do izmena u režimu rada JGP-a.

U toku vikenda u Beogradu biće zatvorene dve velike saobraćajnice. Danas se zatvaraju Savska i Kumodraška ulica, a to će dovesti do izmena u gradskom prevozu.

Izmene u Savskoj ulici

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji tramvajske pruge i kontaktne mreže u ul. Savska, na delu od Savskog trga do ul. Nikolaja Kravcova (smer ka Sajmu), koje će izvoditi OJ

„Elektrograđevinska operativa“, u periodu od subote 03.08.2024. do 01.11.2024. doći će do izmena u režimu rada JGP-a, na sledeći način:

Tramvaji i dalje saobraćaju u postojećem izmenjenom režimu (izmena od 01.08.2024.):

Tramvaji sa linije 11, sa oznakom 11L (Kalemegdan – Savski most – Blok 45) saobraćaće u oba smera: Karađorđeva, Zemunski put, Stari savski most, Milentija Popovića, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Jurija Gagarina i dalje redovno

Tramvaji sa linije 12, sa oznakom 12L (Oml.stadion – Savski most – Most na Adi – Banovo Brdo) saobraćaće u oba smera: Nemanjina, Karađorđeva, Zemunski put, Stari savski most, Milentija Popovića, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Bulevar heroja sa Košara, Most na Adi, Saobraćajnica pored Hipodroma, Vladimira Radovanovića, Požeška, BANOVO BRDO

Autobusi sa linije 36 u smeru ka Mostarskoj petlji, saobraćaće: Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska i dalje redovnom trasom; u suprotnom smeru linija radi u redovnom režimu

Autobusi sa linija: 51, 511 (511L), 601 u smeru ka periferiji, saobraćaće: BEOGRAD NA VODI – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska i dalje redovnom trasom

Ukidaju se stajališta:

za linije 36, 51, 511 u smeru ka Sajmu: „Savski trg“, i „Palata pravde“za linije 51, 511 u smeru ka Sajmu: „Savski park“ i „Savski most“

Izmene u Kumodraškoj

Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju kolovoza u Kumodraškoj ulici, koje će izvoditi JKP “Beograd put“, na delu od ul. Triše Kaclerovića do ul. Ljubićka (Voždovac), u periodu od subote 03.08.2024. do 12.08.2024. menja se režim rada linija JGP-a, na sledeći način:

Vozila sa linija: 18, 39, ADA 3 u oba smera, će saobraćati: Bulevar oslobođenja – Autokomanda – Vojvode Stepe – Dinka Tucakovića – Kumodraška i dalje redovnim trasama

Privremeno sa ukidaju stajališta:

„Trg oslobođenja“, „Prešernova“, „Ljubićka (Univerzitet Singidunum)“, „Vitanovačka“, „Bjelovarska“ u oba smera i „Darvinova“ u smeru ka centru.

Privremeno sa uspostavlja stajalište „Darvinova 1“, u ul. Dinka Tucakovića (Zlarinska), 5 metara ispred pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa ul. Milke Grgurov (u visini kućnog br. 2a), smer ka centru.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

Autor: Iva Besarabić