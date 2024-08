Otvorena tradicionalna letnja manifestacija Zemun fest

Tradicionalni letnji festival Zemun fest svečano je otvoren u sredu uveče nastupom pesnika Marka Miloševića i pop pevača Borisa Režaka, kao i prikazivanjem domaćeg filma “Za danas toliko”.

Festival je na ispunjenom Velikom trgu u Zemunu otvorio zamenik predsednika Opštine Zemun Žika Krstić koji je istakao da manifestacija postala brend Zemuna, ali i Beograda i Srbije.

Direktor festivala Nikola Rajičić je pozvao posetioce da uključe svetlo na mobilnim telefonima da ih vidi, primetivši da nije bilo "nikad više publike na ovom mestu".

"Jedanaest godina je prošlo od prvog Zemun otvorenog festivala i nikad nisam bio ponosniji nego večeras. Više od 1.000 ljudi je večeras ovde", naveo je Rajičić.

Selektor filmskog programa festivala Vuk Savić poručio je posetiocima da je "fenomenalan osećaj" videti ih u ovolikom broju.

Kako je najavljeno, u okviru Zemun festa će na Bogojavljenskom platou nastupiti 22. avgusta S.A.R.S, 23. avgusta Nervozni poštar, 24. avgusta Ničim Izazvan, a festival zatvaraju Neverne bebe 25. avgusta.

Posetioce Zemun festa do 25. avgusta očekuje filmski repertoar u otvorenom bioskopu "Central" na Velikom trgu, gde će biti prikazana ostvarenja "Coup de Chance", "The Girl With the Needle", "The Second Act" , "Scorched Earth", uz selekciju najboljih studentskih filmova.

Manifestacija poseduje Dečju zona i "Strit" (street) market, sa više od stotinu izlagača i ponudom hrane i pića, i mogućnošću upoznavanja sa stvaralaštvom mladih umetnika i zanatlija.

Zemun fest se organizuje uz podršku Gradske opštine Zemun, Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, Kancelarije za mlade Grada Beograda, Ministarstva turizma i omladine, Ministarstva kulture i Ministarstva prosvete.

Autor: Dalibor Stankov