SVE JE SPREMNO ZA SUBOTU! 'Beogradska desetka' zatvara ulice na Novom Beogradu

Beograd će u subotu, 7. septembra, ponovo biti domaćin velikog međunarodnog trkačkog događaja. U organizaciji Beogradskog maratona, a pod pokroviteljstvom Grada Beograda i renomiranog proizvođača sportske opreme Najk, biće održana ulična trka "10K Belgrade".

Drugu godinu zaredom popularna "Beogradska brza desetka" okupiće preko 4.000 trkača iz zemlje i regiona, ali i elitnih takmičara iz Kenije, Etiopije, Maroka, Španije itd. Održavanje ove trke u dužini od 10 km, koja će u sklopu saradnje sa Srpskim atletskim savezom ujedno biti i Državno prvenstvo na ovoj deonici, iziskivaće i zatvaranje pojedinih ulica na Novom Beogradu, kao i promene trasa određenih linija gradskog prevoza. Start trke zakazan je za 18 časova, a ulica Bulevar Nikole Tesle u smeru ka Zemunu biće zatvorena za saobraćaj od 8 do 21 sat, dok će ulice Ušće i Trešnjinog cveta biti zatvorene od 17 do 21 sat.

Takođe, trka će imati i humanitarni karakter, a svi koji to žele slanjem SMS-a sa sadržajem heroji na 3023 doniraće sredstva koja su namenjena kao pomoć osobama sa invaliditetom, a svi oni koju pošalju pet poruka, učestvovaće i u nagradnoj igri i pored humanosti koju će pokazati imaće šansu da na poklon dobiju patike.

Treba istaći da je staza na Novom Beogradu na kojoj će se trčati sertifikovana od strane Svetske atletike, svi rezultati biće priznati od strane ove organizacije i bodovaće se u zvaničnom kalendaru svetskih uličnih trka, što je još jedan dokaz kvaliteta i visokih standarda organizacije koje je postavio Beogradski maraton.

