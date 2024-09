POTOP U RAKOVICI, SAOBRAĆAJ OTEŽAN! Zbog pljuska formirano jezero, automobili mile kroz vodu! (FOTO)

U Rakovici je jutros nestalo struje usled udara groma

U Rakovici je jutros došlo do udara groma, zbog čega je ovaj deo grada ostao bez struje, ali to nije jedina nevolja koja je pogodila ovo mesto. Naime, usled jakog pljuska koji se nije zaustavljao od jutros formiralo se pravo jezero, kroz koji vozila jedva da se kreću, što je dovelo do zastoja.

Jutros je širom Beograda na nekoliko lokacija, nastao totalni kolaps zbog nevremena, ali situacija se sa smanjenjem količine padavina konačno stabilizovala.

U Srbiji će danas biti promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće lokalnog karaktera a najviša dnevna temperatura iznosiće do 32 stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom povremeno i jak vetar.

Najniža temperatura iznosiće od 15 do 21, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

I u Beogradu promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, u pojedinim delovima grada posle podne moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar.

Najniža temperatura u glavnom gradu biće oko 21, najviša dnevna oko 31 stepen.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 14. septembra, u nedelju će biti pretežno sunčano, sledeće sedmice promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U nedelju i ponedeljak u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju duvaće umeren i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni vetar, košava.

Autor: Dalibor Stankov