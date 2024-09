Odbornici Skupštine grada odlučili da se osnuje Projektni biro grada Beograda

Odbornici Skupštine grada usvojili su odluku da se osnuje novo javno gradsko preduzeće "Projektni biro grada Beograda" a glavni urbanista grada Beograda Marko Stojčić je obrazlažući predlog da se formira ovo preduzeće rekao da se, posle iskustva koje grad ima sa javnim radovima, došlo do zaključka da je opravdano da se formira manji projektni biro koji bi bio formiran pre svega od ljudi koji rade u Gradskoj upravi.

Stojčić je prethodno rekao da je za v.d. direktora ovog preduzeća predložen Darko Šutanovac. Odbornici su usvojili i više planova regulacije. Odgovarajući na kritike opozicije da će izgradnjom hotela Jugoslavija da se uskrati pristup Dunavu, glavni gradski urbanista je istakao da to nije fer reći jer je to netačno. "Šetalište Dunavski kej je u javnoj nameni, u državnom vlasništvu i ne može biti privatizovano. Ono što je svakako logično da se desi jeste da se uredi plato ispred hotela Jugoslavija koji će svako moći da koristi", rekao je on. Kada je reč o primedbama vezanim za park Ada Huja naveo je da Ada Huja jeste planirana pre dve i po godine za javnu zelenu površinu ali da nije tačno da je to bilo ranije. "Ona kao što većina vas zna, jeste bila deponija, gradska deponija biološkog otpada, deo je bio neformalna deponija građevinskog otpada i mi smo uključili različite institucije i neka strana iskustva iz Finske i drugih zemalja kako da napravimo park na takvom terenu", rekao je on.

Autor: Dalibor Stankov