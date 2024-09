Šapić: U petak se zvanično otvara nova autobuska stanica na Novom Beogradu

Nova autobuska stanica na Novom Beogradu biće zvanično otvorena u petak, za vikend će se sav autobuski saobraćaj prebaciti na ovaj objekat i očekujem da će od nedelje, 29. septembra, ona krenuti da funkcioniše nakon skoro šest godina zastoja u izgradnji, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Do kraja njegovog mandata na mestu gradonačelnika, kako je istakao, Beograd više neće da bude isti grad jer će doživeti jednu od najvećih kvalitativnih promena u poslednjih 20 do 30 godina. Deo tih promena, ako ne i najvažniji, je projekat "Mali metro" koji će u potpunosti izmeniti saobraćajnu sliku grada.

Kako je pojasnio, Stari savski most biće zatvoren početkom novembra za železnički saobraćaj kada će krenuti radovi na njemu. Takođe kreću radovi i na tunelu ispod Ekonomskog fakulteta za koji je potrebno oko godinu dana da se izmeste instalacije i tada će doći "krtica" koja, kad krene da kopa neće stajati dok ne iskopa prvo jednu pa drugu cev.

- Procena je da će za tri i po godine biti gotov tunel dok će most biti gotov za dve godine. Mislim da će to biti najveći saobraćajni projekat u našem gradu. Zajedno sa novim mostom za koji sam predložio da se zove "Novi srpski most" napravićemo i pet kružnih tokova, proširiti bulevare i napraviti potpuno nove pristupne saobraćajnice sa novobeogradske strane. Kada se pređe na drugu stranu moći će da se bira da li će se ići Karađorđevom ulicom ka Kalemegdanu ili Gazeli ili će se "uranjati ispod zemlje" i posle dva kilometra izaći u Bulevar Despota Stefana. Time ćemo spojiti dva saobraćajno najudaljenija dela grada, značajno smanjiti zagađenje i gužve u centru grada - rekao je prvi čovek srpske prestonice.

"Bulevar Jurija Gagarina će spajati četiri mosta"

On je ponovio de će Novi most imati po dve trake u svakom pravcu i tramvajske šine po sredini kao i biciklističku i pešačku stazu sa strane.

- Do kraja mandata ove gradske uprave trebalo bi da bude gotovo svih pet kružnih tokova sa novobeogradske strane kao i proširene saobraćajnice, a bulevar Jurija Gagarina će postati glavni bulevar koji će spajati sva četiri mosta - poručio je Aleksandar Šapić.

Kada je reč o EKSPU gradonačelnik je naglasio da to je republički projekat a da je Grad tu samo servis Vlade republike Srbije.

- Trudimo se da sve ono što oni postave kao cilj odradimo zajednički, ali EKSPO praktično jeste nacionalni projekat i sve stvari koje su vezane za to uglavnom su finansirane od Vlade republike Srbije. Grad Beograd će od njega profitirati i sa stadionom i sa prugom kao i sa novim sajamskim prostorom i razvojem i infrastrukture - rekao je Šapić.

Govoreći o nacionalnoj politici Šapić se osvrnuo na svoje argumente zašto misli da Josip Broz treba da se izmesti sa mesta na kome se sada nalazi dodajući da komunistički režim srpskom narodu nije doneo bukvalno ništa dobro.

- Zato mislim da sa komunizmom treba simbolički da završimo i da je važno da na mestu odakle je sprovodio pogubnu politiku po srpski narod, simbolički tu više ne počiva. Aleksandar Vučić koji je ličnost sa najviše autoriteta na ovim prostorima i koji je najviše uradio na vraćanju kulture sećanja, vraćanju identiteta srpskom narodu smatra da je Tito bio deo naše istorije i da to simbolički nije važno, ja smatram da jeste. Naši pogledi se suštinski ne razlikuju jer nikada nisam čuo da je on imao lepo mišljenje o komunizmu, a što se ovog konkretnog predloga tiče, pa ne možemo svi isto da mislimo - istakao je gradonačelnik.

O postavljanju spomenika Dragoljubu Draži Mihajloviću

Šapić je podsetio da on nije neko ko je ostrašćen i da su njegovi preci bili partizani te da nema ništa protiv onih koji su se borili, ali da ne treba zaboraviti da se tokom Drugog svetskog rata istovremeno odvijao i krvavi građanski rat kada je kao nikada pre udario brat na brata.

- Da bismo mogli da se pomirimo treba da nastavimo proces koji je započet 2003. godine kada su izjednačena dva pokreta, partizanski i ravnogorski kao i 2015. godine kada je sud oborio presudu kojom je Dragoljub Mihajlović proglašen za izdajnika, čovek kome su dve od najvećih sila sveta u tom vreme SAD i Francuska dodelile najviše državno odlikovanje. Zato sam podneo inicijativu za postavljanje spomenika Dragoljubu Draži Mihajloviću u parku Terazijska terasa - završio je.

Autor: Snežana Milovanov